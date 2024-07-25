"После первого круга мы идем пятыми, но по результату сыграли круг плохо. Первые семь туров совсем не удались, но затем подтянулись к тройке лидеров. Расстояние от топ-3 рабочее — всего пять очков. Отмечу вторые составы "Динамо" и "Спартак", там очень хорошие ребята", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
После 15-ти сыгранных туров "Леон Сатурн" занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги в группе 2, имея в своем активе 25 очков. На первой строчке располагается "Динамо-2" с 37-ю очками, а на второй строчке с таким же количеством очков "Спартак-2".
Роман Широков является генеральным директором "Леон Сатурна" с 2023 года, ранее он был спортивными директором московского "Динамо" и подмосковных "Химок". Во время игровой карьеры Широков выступал за "Зенит", "Рубин", "Спартак", "Краснодар" и ЦСКА.
Широков: во вторых командах "Динамо" и "Спартака" играют очень хорошие ребята
Генеральный директор "Леон Сатурна" Роман Широков высказался о результатах команды.
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