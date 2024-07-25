"Способен ли "Спартак" побороться за чемпионство? Да. Почему нет? Все решается так или иначе на поле. Команда может сплотиться вокруг лидера, вокруг тренера, провести несколько удачных матчей - и зацепиться за высокие места. А зимой можно усиливаться. Я точно не настроен скептически по отношению к "Спартаку" и считаю, что команда может преподнести сюрприз и создать интригу", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от чемпионского "Зенита" на семь очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. В апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года.
Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". В 1-м туре РПЛ красно-белые на выезде уступили "Оренбургу" со счётом 0:2. Во 2-м туре "Спартак" сыграет в гостях с подмосковными "Химками".
Роман Широков: "Спартак" способен побороться за чемпионство в РПЛ
Экс-игрок сборной России Роман Широков считает, что московский "Спартак" способен побороться за чемпионство РПЛ.
Фото: РФС