- Понимаю ли я, почему "Зенит" сильнее всех? Понимаю. Они покупают игроков у конкурентов и привозят сильных иностранных футболистов. Может ли гегемония "Зенита" в РПЛ как-то навредить российскому футболу? Думаю, что да. В Сербии похожая ситуация, только у нас "Црвена Звезда" является бессменным чемпионом. Я хочу, чтобы это изменилось. Думаю, что в этом сезоне "Зенит" уже не станет чемпионом, - передаёт слова Богосаваца Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга на протяжении шести последних сезонов, начиная с сезона-2018/2019, неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги, вплоть до сезона-2022/2023 включительно выигрывая это звание досрочно.
В сезоне-2023/2024 сине-бело-голубые стали обладателями всех трёх национальных трофеев, но выиграли золотые медали только на финише сезона, в заключительном 30 туре опередив в турнирной таблице московское "Динамо".
В 1 туре РПЛ-2024/2025 петербуржцы разгромили на выезде "Крылья Советов" (4:0) и возглавили стартовавшую чемпионскую гонку.
Защитник "Ахмата": в этом сезоне "Зенит" уже не станет чемпионом
Левый защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац ответил на вопросы о гегемонии петербургского "Зенита" в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"