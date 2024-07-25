- Конечно, "Рубин" может что-то противопоставить "Зениту". У казанской команды не изменился тренер. Рахимов - опытный специалист, который знает, как будет играть "Зенит", он всё проанализировал. Поэтому мне кажется, что нас ждёт такой же матч, как был в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге, когда "Рубин" победил. Рахимов прекрасно понимает, что вряд ли стоит играть в открытый футбол с "Зенитом", который на старте сезона выглядит очень прилично, - передаёт слова Радченко "Чемпионат".
27 июля в рамках 2 тура Российской премьер-лиги в Казани состоится матч между местным "Рубином" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Обе команды одержали в стартовом туре чемпионата России сезона-2024/2025 выездные победы. Сине-бело-голубые разгромили в Самаре "Крылья Советов" (4:0) и возглавили турнирную таблицу. Казанцы со счётом 4:2 обыграли в Нижнем Новгороде "Пари НН" и занимают второе место, уступая "Зениту" по разнице забитых и пропущенных мячей.
В сезоне-2023/2024 "Рубин" уступил сине-бело-голубым дома 0:3 в сентябре 2023 года и одержал выездную победу со счётом 2:0 в апреле 2024 года.
Радченко: тренер "Рубина" Рахимов знает, как будет играть "Зенит", он всё проанализировал
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко рассказал, чего ждёт от выездного матча сине-бело-голубых с казанским "Рубином" в рамках 2 тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"