- Готов ли Марио вернуться в ЦСКА или история окончательно закрыта? Не знаю. Это вопрос к ЦСКА. Насчёт желания самого Марио - мы не говорим об этом, - передаёт слова Машаду Sport24.
24 июля "Зенит" официально объявил о расторжении контракта с 33-летним экс-правым защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
Летом 2023 года Фернандес вернулся в Россию из Бразилии после завершения согласованной с ЦСКА паузы в карьере, но вместо возвращения в состав красно-синих подписал контракт с петербургским "Зенитом".
Агент Марио Фернандеса отреагировал на вопрос о готовности игрока вернуться в ЦСКА
Агент правого защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду ответил на вопрос о возможности возвращения в ЦСКА после ухода из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"