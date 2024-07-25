"Покупки странного плана. Там какого-то 32-летнего купили. Честно сказать, в таком возрасте покупать игрока странно. Нельзя сказать, что это покупка, которая выстрелит. Дай бог, конечно, но не знаю", - цитирует Мацуева "СЭ".
"Спартак" приобрел 32-летнего бразильца Виллиана Жозе из испанского "Бетиса" в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне на счету форварда 14 голов и 6 голевых передач в 38-ми матчах в чемпионате и Кубке Испании. Сумма трансфера, по оценкам СМИ, составила 2 миллиона евро.
Мацуев - о трансферах "Спартака": там какого-то 32-летнего купили, в таком возрасте покупать игрока странно
Пианист Денис Мацуев высказался о работе московского "Спартака" на трансферном рынке текущим летом.
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