"Деррик приехал в Стамбул только полгода назад. Он всё ещё проходит процесс адаптации. Его целью было чемпионство с "Галатасараем", и он его добился! Новая цель - игра в Лиге чемпионов. Предложение от "Спартака" хорошее, правильное, но Кён останется в Стамбуле", - сказал Эрсин Акан.
Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн написал, что красно-белые сделали предложение действующему чемпиону Турции в размере 8 миллионов евро за Деррика Кёна, однако "Галатасарай" отказал, потому что не хочет расставаться с 25-летним защитником. Немец присоединился к турецкому клубу в феврале этого года, перейдя из "Гамбурга" за 3,35 миллиона евро. Ранее Кён выступал за нидерландский "Виллем II", играл в молодежных командах "Баварии" и того же "Гамбурга". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Агент немецкого защитника Деррика Кёна объяснил, почему игрок не перешел в "Спартак"
Агент немецкого защитника "Галатасарая" Деррика Кёна Эрсин Акан отреагировал на интерес московского "Спартака" к футболисту.
Фото: ФК "Галатасарай"