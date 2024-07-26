"Раньше в "Спартаке" всегда играли сильнейшие россияне. Сейчас такой тенденции нет. Лучшие российские игроки представляют другие клубы РПЛ. У "Зенита" есть Глушенков, у "Динамо" - Тюкавин, а у "Спартака" нет российского топ-игрока. Соболев еще как-то мог претендовать на такую роль, но в случае его ухода вообще никого не останется", - заявил Канчельскис.
Атакующий полузащитник Максим Глушенков перешел из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые выплатили бывшему клубу игрока сумму отступных, прописанную в его контракте - 6.3 миллиона евро. Нападающий Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо". В конце прошлого года он продлил контракт с бело-голубыми до лета 2028-го года.
В прошлом сезоне лидерами "Спартака" по числу минут в РПЛ среди россиян были голкипер Александр Максименко (2115 минут), защитник Даниил Хлусевич (1826 минут) и форвард Александр Соболев (1791 минута). Интерес к Соболеву, по данным СМИ, проявляет санкт-петербургский "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: в "Зените" - Глушенков, в "Динамо" - Тюкавин, а у "Спартака" нет российского топ-игрока
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в московском "Спартаке" нет россиян топ-уровня.
Фото: официальный сайт "Зенита"