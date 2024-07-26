"Трансферная кампания идет хорошо. Думаю, в конце этой/на следующей неделе появятся два новых игрока. Потом еще два. То есть максимум четыре человека. Определенные игроки находятся в распоряжении клуба, проходят медосмотр. Последние штрихи. Если все нормально, то объявим", - цитирует Газизова "СЭ".
Махачкалинское "Динамо" заняло 2-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги прошлого сезона и завоевало прямую путевку в РПЛ на сезон 2024/25. В 1-м туре махачкалинцы сыграли в результативную ничью с другим новичком РПЛ - "Химками" (1:1). Во 2-м туре команда сыграет на выезде с "Краснодаром".
Состав "Динамо" в летнее трансферное окно уже пополнили защитники Ян Дапо ("Домжале", 300 тыс евро) и Валентин Пальцев (КАМАЗ, 280 тыс евро). Кроме того, на правах аренды к команде присоединились защитники Никита Котин ("Ростов"), Илья Кирш ("Зенит") и полузащитник Викторьен Ангбан ("Сочи").
Махачкалинское "Динамо" планирует осуществить трансферы четырех футболистов
Гендиректор дагестанского "Динамо" Шамиль Газизов поделился планами команды по укреплению состава на трансферном рынке.
Фото: Telegram-канал ФК "Динамо" Махачкала