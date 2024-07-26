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Смородская: не ищите логику в действиях руководства "Локомотива", будет средняя команда

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Сородская раскритиковала трансферную политику "железнодорожников".
Фото: РИА Новости
"Не ищите логику в действиях руководства "Локомотива", там другие цели. Скорее всего, цель заключается в смене парадигмы развития команды. Будет средняя команда, которая станет обкатывать молодых футболистов и продавать их. В этом смысле уход Худякова и подписание Веселова выглядят логично", - заявила Смородская.

26-го июля московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с 19-летним голкипером Даниилом Веселовым из "Крыльев Советов". Веселов является воспитанником академии "Чертаново". Напомним, состав "Локомотива" в статусе свободных агентов по итогам сезона покинули два голкипера: 38-летний Маринато Гильерме и 20-летний Даниил Худяков.

Худяков продолжит свою карьеру в чемпионате Австрии. Голкипер подписал контракт с действующим чемпионом страны "Штурмом". Гильерме до сих пор находится без клуба. Помимо Веселова, к "Локомотиву" на бесплатной основе присоединился экс-голкипер "Химок" Антон Митрюшкин.

Источник: Metaratings

Локомотив Ольга Смородская Даниил Веселов Российские трансферы
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