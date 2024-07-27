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Мелик-Гусейнов: вопрос о смене тренера в "Пари НН" не поднимался, поверьте

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера команды Саши Илича.
Фото: личный архив Давида Мелик-Гусейнова
"Кредит доверия к Иличу сохраняется. Вопрос о смене не поднимался, поверьте", - приводит слова Давида Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

Сербский специалист Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае 2024-го года. Под его руководством команда попала в стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги, в которых сохранила за собой право принимать участие в РПЛ на текущий сезон.

Всего "Пари НН" провел под руководством Илича 8 матчей, в которых одержал 1 победу, 2 матча сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Суммарная разница в счете в этих матчах - 9:22.

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Саша Илич
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