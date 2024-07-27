"Кредит доверия к Иличу сохраняется. Вопрос о смене не поднимался, поверьте", - приводит слова Давида Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Сербский специалист Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае 2024-го года. Под его руководством команда попала в стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги, в которых сохранила за собой право принимать участие в РПЛ на текущий сезон.
Всего "Пари НН" провел под руководством Илича 8 матчей, в которых одержал 1 победу, 2 матча сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Суммарная разница в счете в этих матчах - 9:22.
Мелик-Гусейнов: вопрос о смене тренера в "Пари НН" не поднимался, поверьте
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера команды Саши Илича.
Фото: личный архив Давида Мелик-Гусейнова