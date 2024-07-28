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Алдонин высказался по поводу победы ЦСКА над "Пари НН"

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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу победы московского клуба в матче против "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА
"О чемпионских амбициях говорить ещё рано, матчей с прямыми конкурентами ещё не было. То, что сыграли два матча на ноль, это неплохой показатель надёжности", - цитирует слова Алдонина Metaratings.

Напомним, что ЦСКА в рамках чемпионата России-2024/2025 провел 2 матча, в которых одержал 1 победу и 1 раз сыграл вничью. Во 2 туре "армейцы" обыграли "Пари НН" со счетом 3:0, а в 1 туре сыграли вничью с "Ростовом" (0:0).

В следующем туре московский клуб сыграет первый домашний матч в сезоне против "Оренбурга". Матч состоится 4 августа и стартует в 15:30 по московскому времени.

Евгений Алдонин ЦСКА Пари НН
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