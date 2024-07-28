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Эдуард Мор: на данный момент конкурентов у "Зенита" нет

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Экс-футболист московского "Спартака" высказался по поводу игры "Зенита" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Зенит" смотрится очень хорошо. И по игре он явный лидер, не только на бумаге. На данный момент конкурентов у "Зенита" нет", - цитирует слова Мора "Матч ТВ".

Напомним, что в первых двух турах петербургский "Зенит" одержал 2 победы с общим счетом 8:0 (4:0 с "Крыльями Советов" и 4:0 с "Рубином"). На данный момент сине-бело-голубые идут на 1 месте в таблице, опережая "Динамо" по разнице мячей.

Следующий свой матч петербуржцы проведут в рамках 1 тура группового этапа Кубка России против воронежского "Факела". Матч состоится в Санкт-Петербурге 30 июля и стартует в 21:00 по московскому времени.

Эдуард Мор Зенит Чемпионат России ПЛ
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