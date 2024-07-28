"Зенит" смотрится очень хорошо. И по игре он явный лидер, не только на бумаге. На данный момент конкурентов у "Зенита" нет", - цитирует слова Мора "Матч ТВ".
Напомним, что в первых двух турах петербургский "Зенит" одержал 2 победы с общим счетом 8:0 (4:0 с "Крыльями Советов" и 4:0 с "Рубином"). На данный момент сине-бело-голубые идут на 1 месте в таблице, опережая "Динамо" по разнице мячей.
Следующий свой матч петербуржцы проведут в рамках 1 тура группового этапа Кубка России против воронежского "Факела". Матч состоится в Санкт-Петербурге 30 июля и стартует в 21:00 по московскому времени.
Эдуард Мор: на данный момент конкурентов у "Зенита" нет
Фото: ФК "Спартак"