"Клуб уже делал официальные заявления насчет Соболева, я могу комментировать эту игру. Стало ли отсутствие Соболева потерей? Я доволен Угальде, он забил гол. Двигаемся дальше", - цитирует Станковича "ТАСС".
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал заявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от работы с основной командой. В СМИ сообщалось, что форвард может перейти в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро.
Сегодня, 28-го июля, красно-белые одержали выездную победу над подмосковными "Химками" во 2-м туре РПЛ со счётом 3:1, забитыми мячами отметились Барко, Угальде, Бабич и Магомедов. Нападающий Александр Соболев отсутствовал в заявке команды.
Станкович - об отстранении Соболева: я доволен Угальде, он забил гол. Двигаемся дальше
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал отстранение от тренировок нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"