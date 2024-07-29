"Цель на сезон? Быть в десятке. Это очень сложная и амбициозная цель для нашего клуба. Но и парни, и тренерский штаб не только проинформированы о том, что нам надо быть в десятке, — под эту цель сформирован бонусный пакет, на который они рассчитывают в конце сезона", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
В 1-м туре "Пари НН" уступил на выезде казанскому "Рубину" со счётом 2:4, а во 2-м туре проиграл на домашнем стадионе московскому ЦСКА (0:3). По итогам сезона-2023/2024 нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата, команда Саши Илича одержала победу над тульским "Арсеналом" (3:2 - общ.) в стыковых матчах и сохранила место в РПЛ.
Напомним, что "Пари НН" сыграет в одной группе Кубка России с грозненским "Ахматом", московским ЦСКА и "Краснодаром".
Гендир "Пари НН": цель на сезон? Быть в десятке
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о целях команды на сезон.
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