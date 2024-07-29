"У нас здоровая конкуренция, Стас здорово себя проявляет на тренировках. Против "Динамо" сыграл здорово, без ошибок. На тренировках я усердно работаю, и будет шанс – обязательно использую его", - цитирует Дюпина "РБ Спорт".
Голкипер Юрий Дюпин перешел в "Краснодар" из казанского "Рубина" этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь провел за казанский клуб во всех турнирах 29 матчей, пропустил 35 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 9-ти встречах. Голкипер не дебютировал за "быков" в официальных матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего вратаря в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Голкипер "Краснодара" Дюпин: у нас здоровая конкуренция с Агкацевым
Голкипер "Краснодара" Юрий Дюпин высказался о конкуренции со Станиславом Агкацевым.
Фото: ФК "Краснодар"