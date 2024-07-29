"Кто из "Оренбурга" мог бы сейчас усилить "Химки"? Ох, это сложный вопрос — там много качественных игроков, способных усилить любую команду. Флорентин? Ха-ха, Габриэль - мой хороший друг, если я поговорю с Флорентином, он согласится перейти в "Химки", - цитирует Веру "РБ Спорт".
Полузащитник Лукас Вера перешел в подмосковные "Химки" из "Оренбурга" этим летом за 1 миллион евро, аргентинец подписал контракт с клубом до лета 2026 года. В прошлом сезоне Габриэль Флорентин провел за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего аргентинца в 2,3 миллионов евро, контракт аргентинца с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Флорентин интересен ряду аргентинских клубов.
Вера: если я поговорю с Флорентином, он согласится перейти в "Химки"
Полузащитник "Химок" Лукас Вера заявил, что Габриэль Флорентин может перейти в подмосковный клуб из "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"