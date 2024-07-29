"Спартак" - это команда более высокой квалификации, чем "Химки", поэтому закономерно выиграли. У москвичей есть хорошие игроки, из которых нужно сделать команду. Барко отлично себя проявил, Бонгонда замечательно сыграл с "Химками". Результаты будут зависеть именно от этого", - сказал Сёмин.
В завершившемся втором туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" Деяна Станковича одержал выездную победу над подмосковными "Химками". В этой игре состоялся дебют новичка красно-белых аргентинского атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. На 49-й минуте аргентинец прямым ударом со штрафного забил свой первый мяч за спартаковцев. Через шесть минут первым голом за 14 сыгранных матчей отметился костариканский форвард Манфред Угальде. Третий гол за красно-белых забил защитник Срджан Бабич, "Химки" смогли отыграть один мяч, на 90-й минуте ворота Александра Максименко поразил Бутта Магомедов. Напомним, в первом туре РПЛ "Спартак" потерпел поражение на выезде в матче с "Оренбургом" (0:2).
Источник: Metaratings
Сёмин: "Спартак" - команда более высокой квалификации, чем "Химки", поэтому закономерно выиграл
Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу московского "Спартака" над "Химками" (3:1) во 2-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"