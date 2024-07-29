"Первую игру Станкович провалил, вторая более-менее сгладила негатив. Дальше все будет зависеть от них. Я считаю, что "Спартак" по мастерству футболистов должен бороться за тройку", - сказал Булыкин.
После двух туров "Спартак" под руководством Деяна Станковича набрал три очка. В первом туре красно-белые проиграли на выезде "Оренбургу" (0:2), в прошедшем втором туре спартаковцы одержали уверенную победу над подмосковными "Химками" (3:1). Вклад в победу внес новичок команды аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко. В дебютной игре аргентинец забил свой первый гол прямым ударом со штрафного. За спартаковцев также отличились нападающий Манфред Угальде и защитник Срджан Бабич. В составе хозяев поля единственный гол забил Бутта Магомедов.
Источник: "Спорт Экспресс"
Булыкин: "Спартак" по мастерству футболистов должен бороться за топ-3 РПЛ
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил, какой место должен занять "Спартака" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"