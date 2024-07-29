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Гайич: хочу ли остаться в ЦСКА? Да, конечно

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Защитник московского ЦСКА Милан Гайич рассказал о продлении соглашения с клубом.
Фото: "СЭ"
"Пока ничего не знаю насчет моего нового контракта. На данный момент не общался со своим агентом. Хочу ли остаться в ЦСКА? Да, конечно", - приводит слова Гайича "СЭ".

Милан Гайич, играющий на позиции правого крайнего защитника, выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 28-летний серб сыграл за "армейцев" в 2 матчах, провел на поле 115 минут и не отметился голевыми действиями.

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