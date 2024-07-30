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Шалимов: у "Динамо" не забивает Тюкавин, но у меня вопросов нет. Играет Костя хорошо

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Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"У "Динамо" не забивает Тюкавин, но у меня вопросов нет. Играет Костя хорошо — моменты есть, открывается правильно, в угловые флажки не бегает. А голы, уверен, будут в ближайших матчах", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, а бело-голубые заняли третье место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата.

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Марцела Лички одержала домашнюю победу над воронежским "Факелом" со счетом 3:1, а во 2-м туре на своем поле победила московский "Локомотивом" (3:1). В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".

Игорь Шалимов Динамо Константин Тюкавин
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