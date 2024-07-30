"Почти половина футболистов, которые сегодня играли, практически впервые увидели друг друга, потому что у них не было возможности вместе готовиться к матчу. Сейчас нужно сделать правильные выводы, до сегодняшнего дня многие игроки не выступали на таком уровне. Теперь наш тренерский штаб должен поставить задачу помочь футболистам стать лучше", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".
30 июля в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 в группе D в Казане состоялась встреча между местным "Рубином" и "Акроном" из Тольятти. Уверенную победу одержали хозяева - 4:0.
В следующем туре "Рубин" сыграет против "Зенита" из Санкт-Петербурга. Игра состоится 14 августа на "Ак Барс Арене". "Акрон" отправится в Воронеж, где ему 15 августа предстоит встреча с местным "Факелом". Команды уже встречались друг с другом во 2-м туре РПЛ, и победу со счётом 2:0 одержал тольяттинский клуб.
Тедеев - после разгрома от "Рубина": половина футболистов "Акрона" впервые увидели друг друга
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал крупное поражение своей команды в гостевом матче 1-го тура Кубка России сезона-2024/25 против казанского "Рубина" (4:0).
Фото: ФК "Акрон"