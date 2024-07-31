- Шансы на первое место в первой половине XXI века у "Динамо" будут при выполнении двух условий. Если "Динамо" перейдёт из РПЛ в Медиалигу. Там победа гораздо ближе, особенно в новой форме. И если "Динамо" выкупит у меня акцию клуба, которая у меня осталась, - передаёт слова Воробьёва Metaratings.ru.
Московское "Динамо" становилось чемпионом страны 11 раз в своей истории. В последний раз это произошло 48 лет назад, когда бело-голубые выиграли весенний чемпионат СССР 1976 года.
В сезоне-2023/2024 "Динамо" лидировало перед заключительным туром, но упустило чемпионство, проиграв в решающем выездном матче "Краснодару" (0:1).
Бывший вице-президент "Динамо" назвал два необходимых условия для чемпионства бело-голубых
Экс-вице-президент московского "Динамо" Анатолий Воробьёв рассказал, при выполнении каких условий бело-голубые смогут стать чемпионами.
Фото: РИА Новости