"Он ключевой игрок ЦСКА, национальной и молодёжной сборных. Какого опыта ему ещё набираться? Если будет предложение, которое всех устроит, перейдёт. Это в паспорте ему не так много лет, а по игре он уже опытный футболист. Будет только расти в индивидуальном мастерстве, что можно делать в любом возрасте. Аббос готов для чемпионата самого высокого уровня", - заявил Крестинин.
Аббосбек Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В августе 2023-го "армейцы" заплатили за его переходу узбекистанскому "Пахтакору" 500 тысяч евро. Сейчас трансферная стоимость 20-летнего вингера, по оценке Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
В своем дебютном сезоне в России Файзуллаев оформил 4+11 по системе гол+пас в 22-х матчах в составе ЦСКА в РПЛ. Еще 1+3 в 10-ти играх - на счету футболиста в Кубке России. В минувшем сезоне Файзуллаев провел 3 матча в составе молодежной сборной Узбекистана на молодежном Кубке Азии (до 23-х лет), 6 раз вышел на поле в квалификации к Чемпионату Мира 2026 за основную сборную, а также принял участие в Олимпийских Играх, где сыграл 3 игры.
Источник: "Чемпионат"
Крестинин: Файзуллаев - ключевой игрок ЦСКА. Он готов для чемпионата самого высокого уровня
Наставник узбекистанского "Локомотива" Александр Крестинин высказался о шансах вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева перебраться в Европу.
Фото: "Чемпионат"