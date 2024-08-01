"Мы как-то в самолете очень давно с братьями Миранчуками летели, они спрашивали у меня совета. Я им сказал: "Играйте в "Локомотиве" до конца карьеры". По поводу их будущего сложно что-то сказать. Если Алексей выбрал такой путь, то, наверное, ему этого хочется. Уже почти 29 лет человеку, что-то интересное в жизни кто-то должен попробовать", - цитирует Ларина "СЭ".
Алексей Миранчук перебрался "Атланту" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера российского игрока в команду американской МЛС составила 15 миллионов евро. Таким образом, трансфер Алексея Миранчука стал самым дорогим приобретением в истории турнира. Московский "Локомотив" игрок покинул в сентябре 2020-го года.
Контракт Антона Миранчука, брата Алексея, с "Локомотивом" подошел к концу летом текущего года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что интерес к Антону Миранчуку проявляют клубы из Греции: ПАОК, АЕК, "Панатинаикос" и "Олимпиакос".
Ларин: советовал братьям Миранчукам играть в "Локомотиве" до конца карьеры
Николай Ларин, бывший директор академии "Чертаново", высказался о переходе полузащитника сборной России Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты".
Фото: ТАСС