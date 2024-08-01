"Зенит" - хорошая команда, но не наше дело концентрироваться на других командах. Мы должны отталкиваться от себя и делать, что можем. Оставим для других разговоры о конкуренции в этом сезоне", - цитирует Маслова "Чемпионат".
Московский "Спартак" начал сезон с поражения и победы. В 1-м туре РПЛ красно-белые уступили "Оренбургу" (0:2). Во 2-м туре - уверенно переиграли "Химки" (3:1). "Зенит", в свою очередь, одержал две победы в первых 2-х турах: над "Крыльями Советов" и "Рубином" с одинаковым счетом (4:0).
В 3-м туре Премьер-лиги "Зенит" сыграет дома с "Ростовом". "Спартак" будет принимать на своем поле самарские "Крылья Советов".
Защитник "Спартака" Маслов: "Зенит" - хорошая команда, но мы должны отталкиваться от себя
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов оценил вероятность того, что красно-белые смогут навязать борьбу "Зениту" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"