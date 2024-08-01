"За еду играть Помазун тоже не поедет. Если в Европу, то нужно идти в такой клуб, чтобы не в золотую клетку, а именно туда, где нужен вратарь, где он будет играть. Дальше уже как трамплином двигаться. Попытаться таким же путем, как Мамардашвили. Так что нужно не лишь бы уехать, а попасть туда, где будет игровая практика. В 27 лет Рыжиков только впервые начал играть в Премьер-Лиге. Поэтому ничего такого, возраст хороший", - заявил Сафонов.
Голкипер Илья Помазун вернулся в московский ЦСКА, воспитанником которого является, после аренды в "Урале" из Екатеринбурга. В заявку на первые три матча сезона 27-летний вратарь не попадал. В 1-м и 2-м турах РПЛ место в воротах занимал Игорь Акинфеев, а на скамье запасных оставались голкиперы Владислав Тороп и Данила Боков.
В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:1) Акинфеев остался в запасе, а место в воротах занял Тороп. Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА, по данным СМИ, рассчитан до лета 2028-го года. Ранее Алексей Сафонов заявлял о желании своего клиента продолжить карьеру в Европе, а также об интересе к нему со стороны клубов из топ-4 чемпионата Турции.
Источник: Sport24
Агент Помазуна: если идти в Европу, то в такой клуб, где будет практика. За еду играть тоже никто не поедет
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА, высказался о шансах своего клиента уехать в Европу.
Фото: "Матч ТВ"