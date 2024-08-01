"Не стоит оценивать Барко по одной игре против соперника, который рассыпался после спорного решения судьи. Да, его игра была впечатляющей, но нужно подождать хотя бы первый круг. Пример Бонгонды, который после нескольких хороших матчей в итоге сдулся, показывает, что одного матча недостаточно", - обратил внимание Черданцев.
Эсекьель Барко присоединился к московскому "Спартаку" В конце июля, перейдя из "Ривер Плейта". В своём дебютном матче против подмосковных "Химок" (3:1) аргентинец забил первый гол за красно-белых прямым ударом со штрафного. В прошлом сезоне Барко записал на свой счёт два гола и девять голевых передач. Контракт с московским клубом подписан до лета 2027 года.
Источник: "РБ Спорт"
Черданцев: не стоит оценивать Барко по одной игре. Нужно подождать хотя бы первый круг
Комментатор Георгий Черданцев оценил первые игры за "Спартак" новичка команды аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"