"Что касается дебюта, то у нас впереди матчи Лиги чемпионов с "Мальмё", сыграет ли в них Фёдор, зависит уже от тренерского штаба", - сказал Кириакос.
Сегодня, 1 августа пресс-служба московского ЦСКА официально объявила об уходе Фёдора Чалова в греческий ПАОК. В составе армейской команды 26-летний форвард дебютировал в сезоне-2016/17, всего провёл 267 игр, в которых забил 89 голов и сделал 47 голевых передач.
Российский нападающий заключил с греческим клубом трёхлетний контракт до лета 2027 года. По данным СМИ ЦСКА получил за своего воспитанника 3 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
В ПАОКе рассказали, когда может дебютировать Чалов. Впереди матч в Лиге чемпионов
Вице-президент греческого ПАОКа Кириакос Кириакос рассказал, когда за команду может дебютировать российский нападающий Фёдор Чалов.
Фото: "СЭ"