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В ПАОКе рассказали, когда может дебютировать Чалов. Впереди матч в Лиге чемпионов

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Вице-президент греческого ПАОКа Кириакос Кириакос рассказал, когда за команду может дебютировать российский нападающий Фёдор Чалов.
Фото: "СЭ"
"Что касается дебюта, то у нас впереди матчи Лиги чемпионов с "Мальмё", сыграет ли в них Фёдор, зависит уже от тренерского штаба", - сказал Кириакос.

Сегодня, 1 августа пресс-служба московского ЦСКА официально объявила об уходе Фёдора Чалова в греческий ПАОК. В составе армейской команды 26-летний форвард дебютировал в сезоне-2016/17, всего провёл 267 игр, в которых забил 89 голов и сделал 47 голевых передач.

Российский нападающий заключил с греческим клубом трёхлетний контракт до лета 2027 года. По данным СМИ ЦСКА получил за своего воспитанника 3 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

Федор Чалов ПАОК
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