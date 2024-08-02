"Я игрок "Зенита". Сейчас сосредоточен на своем выступлении за клуб из Петербурга. Слухи, инсайды, доносы - не комментирую", - цитирует Глушенкова "Чемпионат".
Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в июле 2024-го года. Сумма трансфера составила 6.3 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, якобы московский "Спартак" рассматривал возможность подписания игрока, однако, отказался от этой идеи из-за нежелания разрушать микроклимат внутри команды.
Глушенков выступал за "Спартак" с января 2019-го года по июль 2022-го. За это время футболист трижды уезжал в аренду: 2 раза - в "Крылья Советов" и 1 раз - в "Химки". Самарский клуб выкупил Глушенкова за 1.8 миллиона евро летом 2022-го, а спустя полгода продал "Локомотиву" за 2.6 миллиона.
Глушенков - об отказе "Спартака" от его трансфера: я игрок "Зенита". Слухи, инсайды, доносы - не комментирую
Форвард Максим Глушенков, перебравшийся текущим летом из "Локомотива" в "Зенит" высказался об отказе "Спартака" от его приобретения.
Фото: "Чемпионат"