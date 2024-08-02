Экс-игрок мадридского "Реала" и "Баварии" Хамес Родригес не перейдет в "Динамо". По данным "СЭ", бело-голубые не рассматривали вариант с подписанием полузащитника "Сан-Паулу". Ранее сообщалось, что "Динамо" сделало предложение Хамесу, однако, игрок отказался продолжать карьеру в России.
Летом 2024-го года Хамес Родригес принимал участие в Кубке Америки в составе сборной Колумбии и добрался до финала турнира, где колумбийцы уступили сборной Аргентины. Всего на счету 33-летнего игрока 1+6 по системе гол+пас в 6-ти матчах Кубка Америки. Кроме того, Хамес Родригес был признан лучшим футболистом турнира.
"СЭ": московское "Динамо" не заинтересовано в трансфере Хамеса Родригеса
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес не получал предложения от "Динамо".
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