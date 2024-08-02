"Общаюсь ли с Соболевым? Конечно, общаемся - как общался, так и общаюсь. Как реагирую? Это его жизнь, его выбор - я не буду ничего комментировать", - цитирует Зиньковского "РБ Спорт".
Александр Соболев был отстранен от тренировок с основной командой московского "Спартака". Ранее сообщалось, что форвард заинтересован в переходе в санкт-петербургский "Зенит" и уже согласовал условия личного контракта с сине-бело-голубыми.
По данным СМИ, трансфер не состоялся из-за того, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Соглашение Соболева со "Спартаком" рассчитано до лета 2026-го года.
Зиньковский - о ситуации Соболева в "Спартаке": это его жизнь, его выбор
Вингер "Спартака" Антон Зиньковский рассказал об общении с форвардом Александром Соболевым, после его отстранения от команды.
Фото: ФК "Спартак"