"Спартак" заинтересован в подписании центрального защитника венгерского "Ференцвароша" Миенти Абены. Как сообщает Metaratings, на трансфере настаивает лично новый главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Абена перебрался в "Ференцварош" в январе 2023-го года в период, когда клубом руководил Станкович. Братиславский "Слован" получил за трансфер игрока сборной Суринама 400 тысяч евро. Сейчас 29-летний центральный защитник оценивается в 1 миллион евро.
Metaratings: "Спартак" может подписать защитника Миенти Абену из "Ференцвароша". На трансфере настаивает Станкович
Защитник "Ференцвароша" Миенти Абена может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
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