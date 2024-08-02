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Дьяков: "Ростов" может выстоять в матче с "Зенитом"

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Экс-футболист "Ростова" Виталий Дьяков поделился своим мнением о предстоящем матче ростовчан против петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"
"Сможет ли Карпин выстоять против "Зенита"? Все вполне возможно, зависит от игроков "Ростова". В одной игре может произойти все что угодно", - цитирует слова Дьяков "РБ Спорт".

Напомним, что последняя очная встреча между командами закончилась счетом 2:1 в пользу "Зенита". В концовке встречи победу петербургской команде принес точный удар Артура.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 "Ростов" успел провести два матча, в которых 1 раз сыграл вничью (0:0 с ЦСКА) и 1 раз выиграл (3:1 с "Крыльями Советов").

Виталий Дьяков Ростов Зенит Чемпионат России ПЛ
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