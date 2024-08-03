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Кевин Ленини рассказал, что мог покинуть "Краснодар" в летнее межсезонье

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Игрок "Краснодара" Кевин Ленини поделился информацией о том, что мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"
"Да, я мог покинуть "Краснодар", но сейчас это уже неважно. Сейчас я здесь, я счастлив", - цитирует слова Ленини "РБ Спорт".

Напомним, что ранее стало известно, что опорный полузащитник продлил контракт с клубом до 2027 года. В составе "горожан" футболист провел 48 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Кевин Ленини Краснодар Российские трансферы
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