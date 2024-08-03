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Вице-президент ПАОКа: Джикия и Миранчук? Их нет в наших списках

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Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос заявил, что клуб не интересуется россиянами Георгием Джикией и Антоном Миранчуком.
Фото: РИА Новости
"Интересны ли ПАОКу Джикия и Антон Миранчук? Их нет в наших листах", - приводит слова Кириакоса Sport24.

Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" свободным агентом летом 2024-го года. Сейчас экс-капитан красно-белых продолжает оставаться без клуба. В таком же статусе из "Локомотива" ушел атакующий полузащитник Антон Миранчук. Он тоже еще не нашел себе новую команду.

Ранее агент обоих футболистов Вадим Шпинев заявлял об интересе к игрокам со стороны европейских клубов. По его словам, в Джикии заинтересованы клубы из чемпионата Турции, а Антон Миранчук может продолжить карьеру в греческом чемпионате.

ПАОК Георгий Джикия Антон Миранчук
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