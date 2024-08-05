"Сколько сейчас стоит Глушенков? Как говорят агенты, сколько заплатят, столько и стоит. Но его сейчас ни за какие деньги не продадут из "Зенита". За 30 миллионов? За 30 пока никто не предлагал", - приводит слова Аршавина "РБ Спорт"
Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сине-бело-голубые активировали опцию выкупа в контракте Глушенкова с московским клубом, которая составляла 6.3 миллиона евро. Сам игрок подписал контракт до лета 2028-го года.
В первом же официальном матче в составе "Зенита" Максим Глушенков выиграл первый трофей с командой - Суперкубок России. Матч с "Краснодаром" завершился победой (4:2), а сам Глушенков оформил дубль. Всего в своих первых 5-ти матчах за новый клуб Глушенков отметился 8-ю голами и 1-й голевой передачей.
Аршавин: "Зенит" сейчас не продаст Глушенкова ни за какие деньги
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин порассуждал о стоимости новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова, который перебрался в клуб из "Локомотива" текущим летом.
Фото: официальный сайт "Зенита"