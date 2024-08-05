"Кричалка про "Зенит"? Не понимаю. А "Баварии" кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про "Зенит" кричат?" - цитирует Жиркова "РБ Спорт".
В матче 27-го тура Премьер-лиги 2023/24 на матче "Факел" - "Зенит" (1:1) болельщики хозяев скандировали кричалку в адрес команды соперников: "Зенит" - позор российского футбола". РФС принял решение оштрафовать воронежский клуб по итогам матча на 30 тысяч рублей.
Позже данную кричалку начали воспроизводить болельщики других клубов на финальном отрезке прошлого сезона и в первых турах нынешнего чемпионата. В первых 3-х турах РПЛ "Зенит" одержал 3 победы, набрав 9 очков. Разница забитых и пропущенных мячей у санкт-петербургского клуба после 3-х матчей - 13:0.
Жирков: "Баварии" кричат, что она позор немецкого футбола? Тогда почему про "Зенит" кричат?
Экс-защитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков в адрес сине-бело-голубых.
Фото: РИА Новости