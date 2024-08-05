- В настоящее время переговоры по трансферам практически свёрнуты. Алексея Миллера, чьё мнение в вопросах трансферной политики "Зенита" всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Переговоры с "Фламенго" о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с "Галатасараем", который очень хотел приобрести Вендела, по сути, завершены. Отпала и необходимость в приобретении у "Торино" Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу, - передаёт слова неназванного источника РИА Новости.
Ранее появлялась информация о трансферных переговорах петербургского "Зенита" по поводу возможной продажи бразильского полузащитника Вендела в турецкий "Галатасарай", а атакующего хавбека Клаудиньо - в бразильский "Фламенго". Также появлялись сведения о попытках сине-бело-голубых договориться с итальянским "Торино" о покупке 23-летнего сербского полузащитника Ивана Илича.
"Зенит" одержал победы во всех четырёх матчах нового сезона-2024/2025 во всех турнирах. Петербуржцы обыграли со счётом 4:2 "Краснодар" в матче за Суперкубок России-2024, после чего набрали 9 очков в трёх играх Российской премьер-лиги, не пропустив ни одного гола - 4:0 в гостях с "Крыльями Советов", 4:0 в гостях с "Рубином" и 5:0 на своём поле с "Ростовом".
"РИА Новости": трансферные переговоры "Зенита" по Клаудиньо, Венделу и Иличу завершены
По информации СМИ, руководство петербургского "Зенита" свернуло переговоры по возможной продаже бразильских хавбеков Вендела и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"