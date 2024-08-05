Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
20:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Енисей1 тайм

"СЭ": новыми соперниками сборной России станут Вьетнам и Таиланд

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, в сентябре 2024 года сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда.
Фото: РФС
Сборная России в сентябре 2024 года проведёт два товарищеских матча за пределами страны, сообщают СМИ.

По данным источника, обе игры пройдут во Вьетнаме. Сообщается, что соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Вьетнама и Таиланда. Вьетнам в текущем рейтинге ФИФА занимает 115-е место, Таиланд - 101-е, сборная России находится на 33-й строчке.

Ранее в 2024 году наши парни провели два матча - на своём поле со сборной Сербии (4:0) и на выезде с национальной командой Белоруссии (4:0).

Источник: "СЭ"

Сборная России Сборная Таиланда
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится