Сборная России в сентябре 2024 года проведёт два товарищеских матча за пределами страны, сообщают СМИ.
По данным источника, обе игры пройдут во Вьетнаме. Сообщается, что соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Вьетнама и Таиланда. Вьетнам в текущем рейтинге ФИФА занимает 115-е место, Таиланд - 101-е, сборная России находится на 33-й строчке.
Ранее в 2024 году наши парни провели два матча - на своём поле со сборной Сербии (4:0) и на выезде с национальной командой Белоруссии (4:0).
Источник: "СЭ"
"СЭ": новыми соперниками сборной России станут Вьетнам и Таиланд
По информации СМИ, в сентябре 2024 года сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда.
Фото: РФС