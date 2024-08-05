"Спартак" должен дома обыгрывать "Крылья Советов", ведь у них уже семь пропущенных мячей. Видно, что команда в панике. Москвичи должны спокойно побеждать самарцев, поэтому не вижу здесь интриги. "Спартак" может не выиграть только если в команду вернётся Абаскаль", - заявил Мостовой.
Московский "Спартак" примет на своем поле самарские "Крылья Советов" в заключительном матче 3-го тура чемпионата России. В первых двух матчах чемпионата "Крылья" потерпели 2 поражения. Подопечные Игоря Осинькина остаются единственной командой в сезоне 2024/25 с нулем в графе "набранные очки".
Московский "Спартак", в свою очередь, переиграл "Химки" во 2-м туре РПЛ (3:1). Туром ранее красно-белые уступили "Оренбургу" (0:2). С нового сезона команду возглавляет сербский главный тренер Деян Станкович. Прошлый сезон "Спартак" начинал под управлением испанца Гильермо Абаскаля. Он был уволен в середине апреля прошлого года.
Источник: "Metaratings"
Мостовой: "Спартак" не победит "Крылья Советов", только если в команду вернется Абаскаль
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, в каком случае "Спартак" может потерять очки в матче 3-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: "Матч ТВ"