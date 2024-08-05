- Мы больше не играем с "Зенитом" и "Спартаком". Календарь у нас неплохой. Дальше у нас команды другие, но легких матчей не бывает. Мы у всех сильных команд нечасто забирали очки. Можно сказать, что наш чемпионат еще не начался.
Сегодня, 5 августа, "Крылья Советов" уступили в гостях московскому "Спартаку" с разгромным счетом 0:3 в матче третьего тура РПЛ. Команда Игоря Осинькина потерпела на старте сезона три поражения с общим счетом 1:10, проиграв ранее на своем поле "Зениту" (0:4) и "Ростову" (1:3).
В рамках 4-го тура чемпионата России самарцы примут дома воронежский "Факел".
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин: мы больше не играем с "Зенитом" и "Спартаком". Наш чемпионат еще не начался
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против "Спартака" (0:3).
Фото: "Матч ТВ"