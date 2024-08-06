"Я думаю, что на результативность Угальде повлиял Барко. Но когда Угальде приходил зимой в "Спартак", было видно, что это играющий футболист, который может приносить пользу, но весной у него почему-то не получилось. Уже сейчас мы видим, что он не случайно забивал много в Голландии, потому что он умеет это делать", - сказал Бушманов.
Манфред Угальде присоединился к "Спартаку" зимой 2024 года, перейдя из "Твенте". В 84 матчах за голландский клуб костариканский форвард забил 22 гола и сделал 14 голевых передач. Начало карьеры в чемпионате России для 22-летнего нападающего не задалось, во второй половине сезона-2023/24 Угальде не забил ни одного мяча в рамках РПЛ. В текущем сезоне Манфред забил четыре гола в четырёх матчах, в последней игре против "Крыльев Советов" (3:0) костариканец оформил дубль, ранее он забивал "Химкам" во 2-м туре и "Динамо" в матче группового этапа Кубка России.
Контракт Манфреда Угальде с московским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Трансфер нападающего обошелся "Спартаку" в 15 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник: "Чемпионат"
Бушманов: на результативность Угальде в "Спартаке" повлиял Барко
Бывший игрок "Спартака" Евгений Бушманов оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"