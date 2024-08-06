Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов подал иск в РФС на армейский клуб с требованием выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта. По данным СМИ, речь идет о 200 миллионов рублей. Сегодня, 6 августа, палата по разрешению споров РФС рассмотрело прошение, но отказала в выплате компенсаций.
"Наши дальнейшие действия - это запрос полного текста Палаты [РФС по разрешению споров]. И дальше пойдем обжаловать данное решение в Лозаннский суд, то есть в CAS", - сказал Прокопец.
CAS - международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту. Суд находится в Швейцарии.
Напомним, в конце прошлого сезона руководство ЦСКА уволила с поста главного тренера Владимира Федотова. Армейская команда под руководством российского специалист заняла 6-е место, набрав 48 очков. По информации СМИ, согласно условиям занятое Федотовым место не предусматривает выплат компенсации за досрочное расторжение контракта. Сторона тренера с этим не согласна.
Источник: "Спорт Экспресс"
Федотов обжалует решение РФС по иску к ЦСКА в CAS
Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера Владимира Федотова, заявил о намерении обжаловать решение РФС по иску к ЦСКА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Фото: РИА Новости