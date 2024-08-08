Эктов - о переходе в "Пари НН": хотелось сменить локацию и команду, чтобы попытать удачу

Полузащитник Александр Эктов высказался о переходе из "Краснодара" в "Пари НН".

Фото: ФК "Пари НН"

"Я давно разговаривал с "Краснодаром". Не секрет, что у меня было мало игровой практики. Я не к тому, что у меня здесь ее будет предостаточно. Нужно всегда конкурировать. Тут хорошие футболисты и партнеры по команде. Какие были аргументы? Просто хотелось сменить локацию и команду, чтобы попытать удачу", - сказал Эктов в прямом эфире "Матч ТВ".



Вчера, 7-го августа, полузащитник Александр Эктов перешел из "Краснодара" в "Пари НН" на правах аренды до конца сезона. В прошлом сезоне Эктов провел за "быков" во всех турнирах 18 матчей и отметился 3-мя результативными передачами, ранее полузащитник выступал за "Оренбург", "Долгопрудный" и ярославский "Шинник".



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