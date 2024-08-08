"У нас есть такие же - Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев - это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше не интересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле. Соболев - не супернападающий", - сказал Попов.
После первого тура российского чемпионата руководство "Спартака" решило отстранить Александра Соболева от тренировок с основной командой. По информации в СМИ, это произошло после того, как футболист в беседе с главным тренером Деяном Станковичем заявил, что его мысли заняты его трансфером в петербургский "Зенит". Этим летом в прессе писали о переходе Соболева в стан сине-бело-голубых, но трансфер пока не состоялся. Telegram-канал Mash сообщил, что после отстранения от тренировок Соболев увлекся компьютерными играми. По информации источника, футболист провел в игре Dota 2 24 часа и потратил на внутриигровые предметы более полумиллиона рублей.
В прошлом сезоне 27-летний нападающий провел за красно-белых 34 игры, в которых забил 10 голов и сделал девять голевых передач. Контракт Александра с московским клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Попов: Соболеву футбол больше не интересен. У него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов высказался о ситуации с нападающим "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"