"Крылья Советов" попали в болото. Думаю, ещё два-три поражения и команда спокойно упадёт в борьбу за выживание. «Крылья» — молодая команда, которая привыкла к атакующему футболу. Так что, если придётся бороться за выживание, ей будет сложновато. Надо будет отойти от своего атакующего стиля, чего не хотят очень многие", - сказал Бурлак.
Самарские "Крылья Советов" после трех сыгранных туров не набрали ни одного очка и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарцы потерпели поражение от московского "Спартака" (0:3), "Ростова" (1:3) и петербургского "Зенита" (0:4). В следующем туре подопечные Игоря Осинькина примут на своем поле воронежский "Факел", который располагается в 15-м месте, набрав одно очко. Встреча последних команд чемпионата пройдет 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings
Бурлак: "Крылья Советов" попали в болото. Ещё два-три поражения и команда упадёт в борьбу за выживание
Бывший игрок самарских "Крыльев Советов" Тарас Бурлак высказался о положении команды после трех проигранных матчей РПЛ на старте сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"