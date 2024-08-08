Gala Haber: переговоры "Спартака" с вингером "Галатасарая" Актюркоглу зашли в тупик

Трансфер турецкого вингера "Галатасарая" Керема Актюркоглу находится под угрозой срыва из-за разногласий по личному контракту игрока.

Фото: ФК "Галатасарай"

По информации источника, руководство московского клуба не принимает часть условий, которые хочет предусмотреть футболист. В частности, речь идет о бонусах за результативные действия и размере зарплаты, пишет турецкое издание Gala Haber.



Ранее сообщалось, что Керем хочет получать в "Спартаке" 4,5 миллиона евро после уплаты налогов, клуб ведет переговоры, чтобы снизить эту сумму. В распоряжение турецкой прессы попали размеры бонусов за результативные действия. Так, полузащитник хочет получать по 100 тысяч евро за 10 забитых мячей и 10 сделанных ассистов.



Контракт Керема Актюркоглу с "Галатасараем" рассчитан до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер забил 15 голов и сделал девять голевых передач в 54 матчах.