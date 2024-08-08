"Всегда говорю: почему за все должен отвечать тренер? Он отвечает за результат. Тогда давайте сделаем ситуацию равноценной. За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. (....) Почему вдруг начинают выгораживать судей, когда они совершают громаднейшие ошибки. А эти ошибки влияют на судьбу тренеров", - заявил Сёмин.
Комментируя судейство в игре 3-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" (0:1), Сёмин заявил, что махачкалинцы потерпели поражение из-за судейских ошибок. Напомним, в этом матче главным арбитром был Ян Бобровский, на 60-й минуте он удалил защитника хозяев Муталипа Алибекова, а на 81-й минуте поставил в ворота махачкалинцев пенальти, который нижегородцы реализовали и в итоге одержали победу с минимальным счетом. В РФС после заседания приняли решение временно отстранить Яна Бобровского от судейства в матчах.
Источник: "Спорт Экспресс"
Семин предложил лишать работы судей за результативные ошибки
Бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Сёмин предложил лишать судей работы за грубые ошибки, которые оказывают влияние на результат матчей.
Фото: РИА Новости