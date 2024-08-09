"Саша - прекрасный футболист, он очень эмоциональный. Надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и он будет играть. Его история в "Спартаке" закончена? Все зависит от руководства красно-белых и самого Саши. Плюс, от главного тренера. Но им всем нужно найти выход из этой ситуации, - цитирует Божовича "Матч ТВ".
Напомним, что в межсезонье между нападающим Александром Соболевым и руководством "Спартака" разгорелся конфликт из-за желания игрока перейти в стан действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги петербургского "Зенита". С тех пор Соболев провел за основу всего одну игру и больше на поле не появлялся. На данный момент форвард отстранен от тренировок с основной командой - об этом заявил спортивный директор клуба Томаш Амарал.
Божович высказался о конфликте Соболева и "Спартака"
Бывший тренер "Динамо", "Локомотива" и других клубов России Миодраг Божович выразил надежду на скорое разрешение конфликта Александра Соболева и московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"